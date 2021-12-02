Украина запросила дополнительное финансирование у Евросоюза на фоне активности Российской Федерации у границ нашей страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", - сообщил правительственный уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца.

По его словам, Украина уже начала переговоры об условиях и размере кредитного пакета. Окончательная цифра будет зависеть от оценки дефицита госфинансирования, и, вероятно, превысит 1,2 млрд евро.

Издание оценивает, что Еврокомиссия может предоставить Украине трехлетнюю программу финансовой поддержки. Они будет работать параллельно с МВФ. В ближайшие недели ЕС обсудит с МВФ этот вопрос.

Напомним, но на днях Служба внешней разведки России сообщала о встрече представителей западных дипмиссий в Киеве, на которой американцы требовали от европейцев предоставить Украине дополнительное финансирование накануне трудной зимы, чтоб помочь решить стране энергетические проблемы.

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