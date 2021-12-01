Более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа РФ (ЮВО) были направлены на полигоны юга Российской Федерации для подготовки к зимним учениям.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЮВО сообщает ТАСС.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Более 10 тысяч военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

Кроме того, этой зимой впервые начались учебные занятия на новом ингушетском полигоне Нестеровский, а также на полигоне Даниловский в Волгоградской области.

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