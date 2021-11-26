Советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Темой разговора стала ситуация на границе с Россией.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, размещенном на сайте Белого дома.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня поговорил с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком о последних событиях. Они обсудили свои общие опасения по поводу продолжающихся военных действий России у границы с Украиной и ее жесткой риторики в отношении Украины. Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности. Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении.

Как рассказывала "Страна", с конца октября американская пресса настойчиво пишет о переброске российских войск к границе с Украиной, накале обстановки в регионе и подготовке вторжения РФ в Украину.

Несмотря на многочисленные опровержения этой информации Москвой, в США продолжают муссировать тему границы, разные ведомства и первые лица США выражают озабоченность, а директор ЦРУ даже ездил в Россию, чтобы обсудить там войска на границе с Украиной.