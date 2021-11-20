Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены военной активностью России на границе с Украиной.

Слова дипломата приводит американский журнал Barron's.

Как сказал Блинкен, опасения США вызывают заявления и действия, которые наблюдаются со стороны российских официальных лиц.

"Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим и слышим из России, а также в социальных сетях", - заявил Блинкен.

По словам главы Госдепа, союзники США разделяют опасения в отношении России.

Блинкен добавил, что неизвестно, какие цели преследует президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, что такое пытаться процитировать какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия и планирует предпринять", - добавил Блинкен, подразумевая события 2014 года, когда Украина лишилась части территории, а на востоке страны началась война.

Ранее "Страна" сообщала, что в США продолжают комментировать якобы напряжение обстановки на российско-украинской границе, несмотря на многочисленные опровержения эскалации со стороны Киева и Москвы. 12 ноября госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен некоторыми "нерегулярными действиями" вооруженных сил России на границе с Украиной.

Также мы писали, что в последнее время американская пресса, включая авторитетные издания, настойчиво сообщает о переброске российских войск к границе с Украиной и накале там обстановки.

В самой Украине ифнормацию США о напряженности у границ поначалу опровергали, потом подтвердили, а сейчас снова не подтверждают.