В ближайшие два месяца военные России и Беларуси проведут маневры на белорусско-украинской границе. Учения будут проходить в два этапа, первый из которых состоится зимой.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью "РИА Новости".

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - сказал он.

По его словам, первый этап точно проведут зимой. Также он добавил, что для проведения маневров все готово.

Напомним, днем ранее сообщалось, что Россия перебросила тысячи военных ближе к границе с Украиной для проведения зимних учений. Туда были направлены более 10 000 военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа РФ.

Также рассказывали, что недавно украинские пограничники провели учения у границы с Беларусью в рамках операции "Полесье". Вовлеченные в операции силы и средства одновременно прибыли на четыре разных участка рубежа, где отработали слаженность подразделений во время усиленной охраны государственной границы.