В пятницу, 19 ноября, Украина проводит учения по противостоянию мигрантам на границе с Беларусью на пункте пропуска "Новые Яриловичи" с участием Национальной гвардии, которая прибыла на подмогу пограничникам.

Об этом сообщает телеканал "Дом".

В ходе учений Нацгвардии по противостоянию мигрантам, отряды отработали маневры и начали проводить ежедневные тренировки. Военные утверждают, что сил Нацгвардии и Государственной пограничной службы вполне достаточно для отражения возможных атак. Точное количество прибывших на учения национальных гвардейцев не сообщается.

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" находится в 800 м от Беларуси. Через него границу пересекают автомобильный и грузовой транспорт по восьми полосам.

Напомним, Украина усилила режим патрулирования границы с Беларусью. По информации правоохранителей, сейчас ситуация на границе контролируемая. Дополнительно усиливается ее защита, увеличиваются силы и средства контроля над границей и сдерживания потока мигрантов в случае необходимости.

Также сообщалось, что вМинобороны Польши заявили о задержании ста мигрантов, которые пытались прорваться в страну из Беларуси.