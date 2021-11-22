Сергей Шахов прокомментировал "Стране" вручение ему подозрения по поводу недостоверного декларирования - якобы он не задекларировал 60 миллионов гривен своей гражданской жены.

"Власть хочет перекрыть новостями о преследовании оппозиционеров свои пробелы: энергетический кризис, офшоры, вагнеровцы, экологический кризис. Мне хотят приписать чужое имущество, но я, как мужчина, который отвечает за себя, не могу приписывать себе чужое имущество. Тем более, Инной Николаевной с 2008 года были уплачены все налоги, если посмотреть в реестр", - заявил Шахов.

Также он сказал, что голосует в парламенте по собственному усмотрению.

"Я не слушаю ни главу группы, ни, тем более, кого-то из Офиса президента. Это месть за то, что я каждый раз выхожу на трибуну и каждый раз называю фамилию главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, который нанёс урон Луганской области в 22 миллиарда гривен. 22 миллиарда можно сравнить с 60 миллионами чужого имущества, не Шахова? Им не удастся меня поломать. Никогда не будет подчиняться ни "Наш край", ни Шахов Офису президента. Знаете, как было в фильме - Глеб Жеглов и Володя Шарапов? Шиш вам, а не Шахов", - сказал народный депутат.

Ранее мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вплотную занялась вопросом выплат зарплат в конвертах депутатам "Слуги народа", о которых первыми сообщила "Страна" еще осенью 2019-го года.

Также мы сообщали, что "Страна" и другие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" Банковая платит "чёрным налом" суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.