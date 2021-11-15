Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды. Теперь дело Чауса будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП закончено досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ, в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов неправомерной выгоды. На сегодняшний день обвинительный акт по ч. 4 ст. 368 УК Украины направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", – информирует прокуратура", - говорится в сообщении.

Напомним, Николая Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет экс-судья скрывался в Молдове, пока его не похитили. 30 июля 2021 года Чауса обнаружили в Винницкой области. Сейчас Чаус находится в Украине под домашним арестом.

Также сообщалось, что адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо".