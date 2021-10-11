Высший антикоррупционный суд в понедельник, 11 октября, снова продлил меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 14 декабря.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Чаус в рамках меры пресечения должен будет носить электронный браслет, также он по-прежнему будет без загранпаспорта.

Напомним, Николая Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет экс-судья скрывался в Молдове, где весной текущего года его похитили. 30 июля Чауса обнаружили в Винницкой области.

Также мы писали о том, что 4 августа Высший антикоррупционный суд отказал САП в избрании меры пресечения для Николая Чауса в виде взятия под стражу. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, мы сообщали о том, что в середине сентября из Молдовы вернулась семья бывшего судьи Чауса, который находится в Украине под домашним арестом.

"Страна" писала, что недавно в Молдове задержали генпрокурора страны, который заявлял о причастности спецслужб Украины к похищению Чауса.