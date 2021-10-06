Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" задержание молдавского генпрокурора Александра Стояногло, который расследовал похищение экс-судьи в Кишиневе. Именно Стояногло официально обвинил украинские спецслужбы и охрану президента Молдовы Майи Санду в причастности к этому преступлению.

"Для Санду дело Чауса - громаднейший удар. Сегодня все, что известно в Молдове: непосредственно служба безопасности Молдовы и личная охрана Санду были замешаны в похищении Чауса, и генпрокурор об этом активно говорил публично. Поэтому, конечно, Санду важно такого свидетеля максимально далеко спрятать", - отметил Ростислав Кравец.

По мнению адвоката, задержание генпрокурора Молдовы может позволить Санду избежать ответственности за возможную причастность к похищению Чауса из Молдовы.

"Генпрокурор потеряет силу и возможности. Не думаю, что он замолчит - скорее, мы увидим еще новую информацию по делу Чауса. Но так как правоохранительное органы будут под контролем Санду, привлечь ее к ответственности или помешать ей не получится. Опять же, произойдет усиление президентской власти в Молдове. Не исключаю, что в ближайшее время мы увидим, что в Молдове в ближайшее время будут вносить изменения в Конституцию, чтобы расширить полномочия президента и подчинить ему силовые структуры", - сообщил Кравец.

Адвокат усматривает в этом тенденцию к узурпации власти президентом Молдовы, что похоже на происходящее в Украине.

"Майя Санду повторяет попытки Зеленского узурпировать власть. Она устраняет тех, кто имеет возможность влиять или мешать действиям президента в юридической и публичной плоскости. Думаю, дирижер у этих похожих движений один и тот же - Госдеп США. Во-первых, Госдеп хочет минимизировать влияние пророссийских сил в Молдове и Украине. Во-вторых, Госдеп пытается усилить Санду, а молдавский генпрокурор не был настолько близок к Санду, как Рябошапка - Зеленскому. Его нужно было устранить любой ценой. Все обвинения в его адрес, которые я видел в СМИ, выглядят надуманными и неубедительными", - добавил Кравец.

Ранее "Страна" сообщала о том, что на генпрокурора Молдовы завели уголовное дело, а вскоре после этого и задержали его.

Также мы приводили заявление Стояногло о том, что к похищению в Кишиневе киевского экс-судьи Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб.