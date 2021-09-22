Бывший судья Николай Чаус создал новый Телеграм-канал. В первой же записи от 22 сентября он открестился от предыдущего, который вел начиная с мая. По словам Чауса, записи в предыдущем канале он вел по принуждению.

Канал был создан в чреду, а первая запись появилась в нем в 17:23 по Киеву.

"Я приветствую вас на моем Телеграм-канале. И хочу сразу опровергнуть информацию о создании мной Телеграм-канала ChausUA Николай Чаус, 16.05.2021 года, к которому я не имею никакого отношения. Все, что происходило на указанном канале, было против моей воли", - сообщил Чаус.

Ранее "Страна" следила за старым каналом. Мы рассказывали, что в первом посте с видеообращением бывший судья заявил, что его похитили, но не весной 2021-го, а в 2016 году. Он изъявил готовность предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его пять лет.

Вскоре он опубликовал новый пост с анонсом разоблачения сотрудников Днепровской прокуратуры, подконтрольных Петру Порошенко. Правда, они так и не последовали.

Кроме того, Чаус передавал через канал привет Александру Грановскому, который эвакуировал его из Украины в 2016 году.