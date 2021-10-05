В Молдове возбудили уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло. Вскоре после открытия дела его задержали.

Об этом сообщают местные издания.

Решение о возбуждении дела принял прокурор Виктор Фуртунэ, назначенный для расследования действий Стояногло.

"Интерфакс-Украина" пишет, что Стояногло подозревают в совершении неких сомнительных транзакций с беглым олигархом Вячеславом Платоном, который летом покинул Молдову.

По данным "Аргументы и факты в Молдове", дело связано с превышением Стояногло полномочий в тот период, когда он был председателем постоянной парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Вскоре после открытия дела Стояногло отстранили от должности, а затем и задержали. Задержание провели сотрудники Службы информации и безопасности (аналог украинского СБУ).

На прошлой неделе в Молдове приняли поправки в законодательство, в соответствии с которыми президент страны и Высший совет прокуроров получили право создать комиссию для оценки деятельности генпрокурора. В случае неудовлетворительной оценки генгпрокурора могут досрочно отправлять в отставку.

Отметим, что накануне задержания Стояногло выступил с громкими разоблачениями власти. Он сообщил об интересе бывшего посла Евросоюза в Молдове Петера Михалко к делу о незаконном финансировании Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) - основного конкурента власти.

Кроме того, он активно вел дело о похищении украинскими спецслужбами судьи Чауса на территории Молдовы, что также било по президенту Санду, которая никаких публичных претензий по этому поводу Украине не предъявляла.

Стояногло официально заявил о причастности спецслужб Украины к похищении Чауса, а также не исключил, что в этом им могли помогать госорганы Молдовы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове начались аресты по заявлению бизнесмена Платона, которого выдал Порошенко.