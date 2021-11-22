Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили уведомление о подозрении в недостоверном декларировании действующему народному депутату Украины.

Об этом сообщает сайт НАБУ в понедельник, 22 ноября.

"По материалам следствия, народным депутатом Украины незадекларированы: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости. В целом в декларацию народный депутат не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн. гривен. Подозрение подписано Генеральным прокурором", – говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ не называют имени народного депутата, однако, по информации нескольких источников в Антикоррупционном бюро, речь идет о депутате из фракции "Довира" Сергее Шахове.

Подозрение Шахову было вручено в рамках уголовного производства, которое в НАБУ было начато после выхода расследования "Схем" в апреле 2021 года.

Журналисты выяснили, что на гражданскую жену народного депутата Шахова записаны коттеджи под Киевом, квартиры и парковочные места в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний.

Народный депутат не указал в декларации активы, зарегистрированные на гражданскую жену.

Статья, по которой депутату вручили подозрение – ч. 2. ст. 366-2 УК Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) – наказывается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ограничением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подозрение народный депутат Шахов получил, прибыв в НАБУ.

"Стоило депутатской группе "Довира" в Раде дать понять, что они более не готовы во всем поддерживать Банковую по голосованиям в Раде, как Офис президента решил отомстить классическим образом - через уголовные дела", - комментирует вручение подозрение телеграм-канал "Политика страны".

Ранее мы сообщали, что в НАБУ подтвердили инсайд "Страны" о расследовании выплаты "слугам народа" зарплат в конвертах. Главе НАБУ Артему Сытнику задали вопрос о том, реагирует ли НАБУ на информацию в прессе по поводу получения народными избранниками так называемых доплат в конвертах. Сытник ответил, что НАБУ реагирует на подобные заявления в соответствии с законодательством.

Также "Страна" писала, что детективы НАБУ нагрянули с обыском в Печерский суд Киева. По предварительным данным, обыск связан с выемкой документов по решению суда, которое было принято несколько лет назад.