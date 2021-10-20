Детективы НАБУ нагрянули с обыском в Печерский суд Киева
В среду, 20 октября, после обеда в самый известный суд страны - Печерский, на улице Владимирской, 15 нагрянули детективы Национального антикоррупционного бюро.
По данным наших источников в суде, во второй половине дня одно крыло на третьем этаже суда было закрыта на вход.
По данным наших собеседников, обыск продолжался и после 18:00 вечера. Предварительно известно что обыскивали кабинет судьи Татьяны Ильевой.
Сама судья сидела на лавочке возле своего кабинета, тут же находились ее помощники и секретари.
По предварительным данным, обыск связан с выемкой документов по решению суда, которое было принято несколько лет назад.
В суде и в НАБУ официально подробности обыска не комментируют.
Напомним, в сентябре НАБУ провело обыски в Миграционной службе Украины из-за подозрения в хищении.
Также мы писали о том, что в июле НАБУ пришло с обысками к главе Харьковского облсовета и задержало его заместителя.