Госсекретарь США Энтони Блинкен, который ранее сделал ряд заявлений по поводу угрозы нападения России, заявил, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение Минских договоренностей.

Об этом он сказал в интервью Латвийскому государственному телевидению, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, существует дипломатический путь решения проблемы.

"Русские говорят, что они считают, что Минское соглашение должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Что ж, я думаю, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему на Донбассе на востоке Украины", - заявил Блинкен.

Также он добавил, что что перед встречей в Швеции с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая пройдет сегодня, он много консультировался с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации на Украине и вокруг нее", - добавил госсекретарь США.

Напомним, в сентябре советник руководителя Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина может больше не выполнять Минские соглашения.

Вместе с тем ранее Кулеба заявил, что Киев не хочет решать проблему Донбасса военным путем, а лучше Минских соглашений ничего нет.