Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал ряд заявлений по поводу Украины и угрозы нападения России.

Об этом он заявил в среду, 1 декабря, в ходе пресс-конференции, трансляция велась в YouTube.

Блинкен заявил, что в случае "агрессии России против Украины" США будут готовы принимать экономические меры, которые в прошлом предпочитали не вводить.

Вместе с тем, госсекретарь США Заявил, что в разговоре с главой МИД Сергеем Лавровым призовет Россию отвести военных от украинской границы.

"Мы призываем Россию следовать этому пути. Отвести военных от границы. Восстановить прекращение огня, которое было установлено в июле 2020 года. Остановить дестабилизирующие и провокационные действия. Я поделюсь этим с министром Лавровым завтра", - сказал Блинкен.

Кроме того, Блинкен заявил, что страны НАТО в случае нападения на Украину готовы будут усиливать "присутствие на восточном фланге".

Также он сказал, что Россия активизировала распространение неправдивой информации, чтобы оправдать запланированные военные акции.

"Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что РФ составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают себе попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - сказал он.

По словам Блинкена, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году.

"Они (Россия - Ред.) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", - добавил Госсекретарь США.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен находится в Риге, где с союзниками по НАТО обсуждает пути сдерживания России в связи с Украиной.

Также мы писали, что в Госдепе заявили, что США готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" из-за скопления войск РФ у границ Украины.