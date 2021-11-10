Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы делают все для пролонгации договора о транзите российского газа через украинскую территорию.

Об этом он сказал 10 ноября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен напомнил, что США и Германия договорились предпринять действия, если выяснится, что Россия использует этот трубопровод в качестве инструмента политического давления против других стран.

Он добавил, что Соединенные Штаты и Украина ведут диалог об обеспечении безопасности энергетических поставок Киеву.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы оказать все возможное воздействие и давление для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией", - сказал Блинкен.

У него также спросили, почему Вашингтон не может согласиться с утверждениями Украины о том, что Россия уже использует энергоресурсы как геополитическое оружие.

"Мы изучаем то, использует ли Россия энергетику, которая у нее имеется, позитивным образом или же стремится использовать ее в качестве оружия. Россия говорила, что у нее достаточно запасов, чтобы обеспечить энергетические потребности Европы. Если она на самом деле будет делать то, о чем она говорит, это может действительно снизить обеспокоенность. Если она не будет это делать, это точно станет подтверждением того, что нас беспокоит: что энергетика становится оружием. Мы изучаем это очень, очень внимательно", - добавил Блинкен.

Ранее на той же пресс-конференции Блинкен допустил, что Россия может начать вооруженное вторжение в Украину.

Между тем в "Газпроме" на днях заявили о полной готовности "Северного потока - 2" к запуску.