В среду, 10 ноября, на заседание Комиссии стратегического партнёрства Украины и Соединенных Штатов Америки стороны подписали новую хартию о стратегическом сотрудничестве Украины и США на десять лет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого цитирует пресс-служба МИД.

"Возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США и подписание новой Хартии стратегического партнерства увеличивают поддержку США Украины в противодействии российской агрессии, выводят стратегическое партнерство на новый уровень и помогают сдерживать агрессивные действия Кремля", - сказано в сообщении.

Кулеба рассказал, что на переговорах особое внимание стороны посвятили развитию экономики Украины, привлечению новых американских инвестиций и увеличению объемов торговли между двумя странами.

"Перед нами стоят непростые задачи и вызовы, но отношения Украины и США уже много раз доказали, что когда мы вместе, когда мы понимаем друг друга и идем вместе, мы способны совместно добиваться впечатляющих результатов", - сказал глава МИД.

Напомним, 1 сентября Офис президента Украины опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.

Также сообщалось, что в Вашингтоне глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с политдиректором МИД Британии и вице-президентом Института мира США.