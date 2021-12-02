Народный депутат Дмитрий Гурин намерен выйти из фракции "Слуга Народа". Об этом в соцсети написал его коллега от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Правда он сразу удалил опубликованный пост.

Напомним, народный депутат Роман Соха, который 30 ноября вышел из фракции "Слуга народа" считает, что его примеру могут последовать еще более десяти народных избранников-мажоритарщиков. По словам Сохи, для принятия решения о выходе последней каплей стало назначение Ростислава Шурмы (бывшего директора "Запорожстали") на пост заместителя главы Офиса президента.

Ранее стало известно, что на заседании фракции "Слуга Народа" решили инициировать процедуру исключения одесского нардепа Артема Дмитрука из своего состава. Он также вошел в депутатское объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Также мы писали, что в октябре из фракции исключили народного депутата Людмилу Буймистер, которая единственная среди "слуг народа" голосовала против закона об олигархах.

Ранее "Страна" разбиралась, найдет ли "Слуга народа" в Раде голоса за главные законы.