В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с большой речью о текущем политическом моменте. Накануне, как стало известно "Стране", членам президентской партии "Слуга народа" рекомендовали надеть футболки "За президента — против олигархов", чтобы продемонстрировать в парламенте "массовую поддержку гаранта".

Однако политический флешмоб дал сбой.

Значительное количество "слуг" проигнорировало призыв надеть футболки в поддержку Зеленского. Это четко видно по фотографиям, которые журналисты "Страны" сделали в Верховной Раде.

Сразу после заседания "Слуги" начали снимать футболки "За президента — против олигархов" и несут их в руках. В частности, так сделал нардеп Владлен Неклюдов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский в Раде не сказал ни одного слова об угрозе "госпереворота", который он сам раньше анонсировал на 1 декабря.

"Может быть решил, что старт сериала "переворот" был слишком неудачным, а потому не стоит его продолжать? Или же ждёт "плёнки" от СБУ? Но в любом случае то, что он не сказал ни слова о госперевороте - показатель фейковости всей этой темы. Ведь если действительно угроза переворота существует - то это главная тема, на которую нужно было сделать упор в свей речи. А если об этом ни слова не сказано, то становится понятно - что такой угрозы и не было. Ее просто придумал Зеленский", - так комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Москвой Украина не сможет остановить войну на юго-востоке.