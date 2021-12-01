Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко обнародовал видео, на котором ему предлагали взятку.

Соответствующий ролик народный избранник обнародовал в Facebook.

По словам нардепа, ему предлагали платить 100 тысяч долларов в год за "недопущение принятия Законопроекта 5572" (законопроект об авторских правах, одним из инициаторов которого является сам Санченко).

"Особый цинизм в этой истории – это то, что предлагалось платить на ФЛП за "недопущение принятия Законопроекта 5572". И платить за это со счетов "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами" и Общественного Союза "Авторы и Издатели". Платить с тех денег, которые должны идти авторам и артистам! Страшно представить, сколько денег артистов до них не доходят десятки лет, если только мне предлагали 100 тыс. $ в год, чтобы оставить ситуацию как есть", - написал нардеп.

Напомним, осенью за попытку дать взятку нардепу за блокирование законопроекта об авторских правах задержали известного музыкального деятеля Александра Никина.

Также сообщалось, украинский продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица считает, что Никина спровоцировали на дачу взятки.