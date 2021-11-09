Уроженец Сирии разоблачен на мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды работникам СБУ.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура во вторник, 9 ноября.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачен гражданин Украины, уроженец Сирийской Арабской Республики, обвиняемый в мошенническом завладении средствами иностранной гражданки, а также в подстрекательстве ее к предоставлению неправомерной выгоды работникам СБУ.

Согласно материалам следствия, задержанный мужчина, пользуясь доверием гражданки Марокко, убедил ее в необходимости передать ему денежные средства в сумме 32 тысяч гривен якобы для передачи сотрудникам Службы безопасности Украины за несовершение действий для аннулирования документов, предоставляющих право на постоянное проживание на территории Украины и непринятие мер по депортации ее мужа.

В настоящее время уроженец Сирийской Арабской Республики задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Решаются вопросы об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия с целью установления других возможных участников преступления.

Гражданин Украины, уроженец Сирии, попался на мошенничестве. Источник: Telegram/Киевская прокуратура

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернопольской области работники региональных подразделений Государственного агентства лесных ресурсов и Департамента стратегических расследований Нацполиции организовали схему систематического вытягивания взяток из руководителей лесохозяйственных предприятий. Схему разоблачило ГБР при помощи Нацполиции.

Также мы писали, что харьковский судья пожаловался в Высший совет правосудия на взятку ксерокопиями долларов. По его словам, его пытались подкупить ксерокопиями стодолларовых купюр.