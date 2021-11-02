Известный украинский продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица выступил в защиту музыкального деятеля Александра Никина, которого задержали на взятке нардепу.

По версии следствия, Никин хотел подкупить депутата, чтобы отсрочить или вообще снять с повестки законопроект №5572 об авторских правах, фактически направленного на ликвидацию деятельности Никина. Никин - директор ОКУАСП (Организации коллективного управления авторскими и смежными правами) и УЛАСП (Украинской лиги авторских и смежных прав).

Более того, Вадим Лисица убеждён, что Александра Никина спровоцировали на дачу взятки.

"Никина я знаю очень давно. О деньгах не было вообще никакой речи, но помощники Александра Санченко (нардеп от "слуги народа", которому Никин якобы предлагал взятку - Ред.) действительно пытались вести диалог о юридической помощи в плане законопроектов, в том числе и №5572. То есть, они провоцировали Никина на взятку. А все, что есть у полиции, это телефонные разговоры", - утверждает Лисица.

Сам Лисица выступает против принятия законопроекта. В комментарии "Стране" он объяснил, что по факту документ не разблокирует выплату украинским артистам роялти за использование их музыки.



"На самом деле, выплаты не заблокированы. Минэкономики подписало приказ об аккредитации общественных союзов Никина и на сегодняшний день эта сфера постоянно успешно работает", - рассказывает "Стране" Лисица.

Продюсер считает, что данный законопроект не регулирует почти ничего в сфере авторских и смежных прав.

"Ещё одна причина, почему я против - все ранее проведённые аккредитации по закону нужно аннулировать. Это приведёт к тому, что не будет расширенного управления авторскими правами. Соотвественно, все организации коллективного управления, которые обладают разного рода договорами и правами, начнут лицензировать музыку. И мы получим то же самое, что было все время в истории Украины - будет демпинг, а значит, общие сборы и выплаты упадут достаточно быстро", - утверждает Лисица.

Помимо всего прочего, звукорежиссер считает, что закон был написан в поддержку проигравшей конкурс на аккредитацию ОО "УААСП", возглавляемой лидером группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным. Эта структура - прямой конкурент компаний Никина.

"Напрямую в законе так не говорится, но сейчас кулуарно ведутся беседы. Почему, собственно Тарас Тополя вместе с Харчишиным, Потураевым и Санченко это делают? Потому что есть договоренность - потом эти аккредитации будут оформлять на ОО "УААСП", - говорит он.

По словам Лисицы, законопроект поддерживают крупнейшие медиахолдинги, в частности StarLightMedia. Это, в первую очередь, связано с тем, что телеканалы и радиостанции не хотят платить дополнительные деньги за лицензию на музыку, которую они используют.

"Таким образом, появляется некий конфликт интересов между лоббистами этого закона. В законе прописано якобы желание разблокировать схемы. Но на самом деле, они процесс блокируют, а платить авторам за использование музыки никто не будет", - заявляет продюсер.

В то же время Лисица напомнил, что авторами закона являются "слуги народа" Никита Потураев и Александр Санченко, который был одним из топ-менеджеров фестиваля "Atlas Weekend". Именно ему, по данным "Страны", Никин якобы предлагал взятку за отзыв законопроекта.

Лисица утверждает, что только за этот год "Atlas Weekend" задолжал авторам и правообладателям 15 млн грн.

"Господин Санченко, который является соавтором этого законопроекта, имеет отношение к "Atlas Weekend" и Дмитрию Сидоренко. Они блокировали работу до момента подписания аккредитации фирмам Никина. Тем самым, "Atlas Weekend" в этому году не заплатил порядка 15 млн грн авторам и правообладателям, музыка которых сыграла на этом мероприятии", - рассказывает звукорежиссёр.

Помимо Санченко, со сферой авторских прав косвенно связан и нардеп Никита Потураев. Как утверждает Вадим Лисица, фирма Потураева "Смарт Технолоджис", где директором был его сын, поставила ОО "УААСП" программное обеспечение по завышенной цене.

"Сын Потураева имеет отношение к ОО "УААСП". За 2018-2019 гг. Фирма Потураева получила в общей сложности 8 млн грн за программное обеспечение, которое занимается распределением авторских роялти. На сегодняшний день такая программа на рынке стоит 200 тысяч грн", - утверждает Лисица.

Лисица также опровергает обвинения со стороны ряда музыкантов в адрес Никина. Его упрекают в том, что он якобы искусственно занижал роялти авторам, прогоняя деньги через фирмы-прокладки. Вадим Лисица же сообщил "Стране", что в этом году организации Никина уже выплатили 46 млн грн правообладателям и авторам. В свою очередь, конкурент Никина "УААСП" до сих пор должен музыкантам 32 млн грн.

"У нас сейчас есть некие мафиозные укладчики, которые, имея властные полномочия - с одной стороны депутатские, а с другой стороны "офисо-президентские", - пытаются сферу авторских выплат подмять под себя. Дошли до того, что организовали спецоперацию по дискредитации директора крупнейших организаций коллективного управления, который на сегодняшний день платит авторам больше всех роялти", - утверждает Вадим Лисица.

Отметим, что Вадим Лисица сам сотрудничает с организациями Никина более 10 лет.