Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины подтвердила приговор - 6 лет тюремного заключения - для судьи Раховского районного суда Ивана Тулика. Судью-взяточника взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Об этом сообщает издание "Закарпатье Онлайн" в четверг, 18 ноября.

Ивана Тулика судили за получение сразу двух взяток. В сентябре 2018 года судья получил 400 долларов, а в марте 2019 года – 10 тысяч гривен.

Любопытно, что когда судья требовал взятку в 10 000 гривен, ему дали 400 долларов. Тулик пересчитал деньги по курсу и отдал сдачу в размере 700 гривен.

Как установило следствие, за 10 тысяч гривен судья Тулик согласился рассмотреть в пользу заявителя гражданское дело о взыскании долга. Судье инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах третьего лица действия с использованием предоставленного ему служебного положения.

Иван Тулик был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Теперь решение вступило в законную силу.

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