Накануне троих полицейских задержали при получении денег. Фото: Прокуратура Днепропетровской области

В Кривом Роге сразу 11 полицейских попались на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Все они - сотрудники Криворожского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, среди них - исполняющий обязанности начальника одного из отделов. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

По данным следствия, эти правоохранители в период с августа по ноябрь 2021 года систематически получали от граждан неправомерную выгоду за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, транспортных перевозок смазочно-топливных материалов, металлолома и древесины, а также за непривлечение к административной ответственности лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Задокументировано 11 фактов вымогательства и получения фигурантами дела неправомерной выгоды на общую сумму 180 тысяч гривен.

В среду, 3 ноября, трое полицейских задержаны непосредственно при получении денежных средств. Один из них получил 20 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности. Двое - по 10 000 гривен за непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности.

Им и еще семерым фигурантам дела сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного дела проведено 17 обысков по месту жительства злоумышленников и в здании районного управления полиции, изъяли служебную документацию, черновые записи, ноутбук, системный блок, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства на общую сумму более 44 тысяч гривен.

Накануне троих полицейских задержали при получении денег

Накануне троих полицейских задержали при получении денег

Накануне троих полицейских задержали при получении денег

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