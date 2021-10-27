В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину, разыскиваемого за похищение человека, вымогательство и грабеж. Он вместе с подельником силой вывез потерпевшего в одну из деревень в Киевской области и содержал в арендованном доме, чтобы завладеть криптовалютой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в среду, 27 октября.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2021 года в Киеве. Жители Полтавской области похитили мужчину, который занимается обменом электронных средств. Тогда два злоумышленника силой затащили пострадавшего в машину. Они вывезли его в одну из деревень в Киевской области и содержали в арендованном доме.

Кроме того, злоумышленники угрожали мужчине физической расправой. После чего они получили доступ к электронным кошелькам потерпевшего и завладели его криптовалютой на сумму 2,5 млн долларов. Позже потерпевшего вывезли в Полтавскую область и оставили в лесу, отобрав вещи и деньги.

Мужчину, который, как рассказали в Генпрокуратуре, скрывался от органов досудебного расследования и был объявлен в розыск по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении человека, вымогательстве и грабеже (ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 18; ч. 4 ст.186 УК Украины), задержали.

Ранее мы рассказывали, как трое сотрудников СБУ похитили иностранца и под пытками вымогали у него 200 тысяч долларов.

Также сообщали, как во Львовской области двое селян похитили мужчину и увезли его в багажнике авто.