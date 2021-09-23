В Полтаве злоумышленники похитили дочь местного бизнесмена, депутата областного совета. Они угрожали семье девушки ее убийством и требовали за нее выкуп в 470 тысяч долларов, которые они хотели получить в биткоинах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Преступников удалось разоблачить. Организатором оказался мужчина, который уже сидит в Киевском изоляторе, его подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Чтобы реализовать похищение, он подключил сообщника, с которым связался через интернет. Исполнитель должен был получить 100 тысяч долларов. К совершению преступления привлекали и других людей.

В итоге дочь депутата похитили. После этого злоумышленники потребовали выкуп. По данным прокуратуры, семья получала анонимные угрозы по поводу убийства или нанесения увечий девушке в течение двух недель.

При этом, как рассказывают в СБУ, преступники тщательно скрывались. Общались они, как между собой, так и с семьей пострадавшей, при помощи Telegram-канала и в даркнете. Несмотря на это, группировку разоблачили, злоумышленников задержали.

Им сообщили о подозрении в вымогательстве и похищении человека. Им уже избрали меру пресечения, они находятся в СИЗО. Сейчас правоохранители выясняют, кто еще может быть причастным к этому преступлению.

Напомним, недавно под Киевом мужчина похитил у бывшей жены их общего сына.

Также мы писали о том, что подо Львовом двое селян похитили мужчину и увезли его в багажнике авто, но через 10 км их догнала полиция.