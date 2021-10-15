Во Львове, преступники похитили 19-летнююю девушку и требовали у ее отца выкуп в два миллиона евро. Пока пострадавшая была у злоумышленников, они угрожали родителям ее убийством в случае отказа предоставить немаленькую сумму.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным МВД, вечером, 14 октября, житель Червонограда сообщил полиции, что его дочь похитили во Львове и удерживают в неизвестном месте.

Он добавил, что похитители связывались с ним и требовали два миллиона евро, угрожая, что в противном случае он больше никогда не увидит дочь.

Правоохранители оперативно вычислили квартиру во Львове, в которой удерживали девушку, и задержали похитителей.

К счастью, девушка не пострадала. В настоящее время с ней работает психолог.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, недавно в Полтаве у депутата облсовета похитили дочь. За нее требовали выкуп в биткоинах.

Также мы рассказывали, что ранее в Одессе кавказцы похитила парня, вывезли в другой город и требовали у родителей выкуп в миллион долларов.