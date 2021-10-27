Троих сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках иностранца с целью завладения его средствами. Правоохранители требовали у него 200 тысяч долларов. Задержанный ими гражданин другого государства работал в IT-сфере и якобы был объявлен в розыск в России. Об этом сообщает Госбюро расследований.

"Сотрудники Государственного бюро расследований подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения Службы в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца. Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение преступления на территории указанного государства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, требуя у него 200 тысяч долларов. Для сговорчивости его избивали и запугивали. Также правоохранители незаконно проникли в жилье задержанного и похитили его личное имущество.

В конце концов задержанный договорился рассчитаться с ними биткоинами.

Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составляет 2,1 млн гривен, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Национальной полиции.

На основании определений следственных судей, в августе 2021 года сотрудников СБУ, подозреваемых в похищении и пытках, отстранили от занимаемых должностей и заключили под домашний арест.

Позже одному из подозреваемых ужесточили меру пресечения и поместили в СИЗП, поскольку он, находясь под домашним арестом, систематически нарушал возложенные на него процессуальные обязательства.

"Всем сотрудникам СБУ сообщено о подозрении по статьям насильственного исчезновения, кражи, соединенной с проникновением в жилье, грабежа, вымогательства и превышения власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.189, ч. 3 ст.365 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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