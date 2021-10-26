Государственное бюро расследований намерено купить 95 жетонов с логотипом ведомства за 120 тысяч гривень.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на данные системы публичных закупок ProZorro во вторник, 26 октября.

Договор на покупку жетонов заключен с предприятием "Гарант и партнеры".

Предварительные договоренности с фирмой были подписаны 21 октября.

ГБР намерено приобрести 25 жетонов круглой формы в футляре, 25 жетонов плакетка и 45 стеклянных жетонов из прочного материала с лазерным гравированием.

Цена закупки составит 120 750 гривень.

Товар должен быть поставлен в Государственное бюро расследований до 31 декабря 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что министерство внутренних дел Украины приобрело у частного предпринимателя сирену. Комплект сирены состоит из сигнально-громкоговорящей установки с усилителем, громкоговорителем и синей фарой. Товар обошелся министерству внутренних дел Украины в более, чем 40 тысяч гривень.

Также мы информировали, что СБУ объявила тендер о покупке наборов стаканов для виски за 50 тысяч гривень. Получить их спецслужба планирует уже в начале ноября. Кроме того, СБУ желает за почти шесть тысяч гривень купить 30 чашек с металлической ручкой.