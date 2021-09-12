Служба безопасности Украины намерена купить через систему закупок ProZorro десять подарочных наборов стаканов для виски, на которых будет изображено здание ведомства.

Об этом свидетельствуют данные из системы закупок.

"Набор стаканов для виски с металлическим брендированием: эмблемой и зданием СБУ", - написано в названии позиции.

По условиям тендера ожидается, что стаканы поставят СБУ до 5 ноября. При этом конечный срок тендерных предложений обозначен 16 сентября. На стаканы ведомство потратит 50 тысяч гривен.

Кроме того, СБУ желает за почти шесть тысяч гривен купить 30 чашек с металлической ручкой. Их также должны поставить до 5 ноября.

Кому предназначены эти подарки, в информации на сайте не указано.

Ранее "Страна" рассказывала, что руководство Нацбанка объявило тендер на проведение всеукраинского соцопроса по поводу отношения людей к регулятору и его деятельности. На такое исследование НБУ готово заплатить почти полмиллиона гривен.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило тендер на закупку 15 наушников без гарнитуры и возможности подключить их по Bluetooth. Общая сумма тендера составила 75 тысяч гривен.