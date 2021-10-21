Министерство внутренних дел Украины приобрело у частного предпринимателя сирену за 42 180 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут "Украинские новости".

Комплект сирены состоит из сигнально-громкоговорящей установки с усилителем, громкоговорителем и синей фарой. Товар обошелся министерству внутренних дел Украины в более, чем 40 тысяч гривен.

Договор о покупке сирены с предпринимателем Александром Литвиновым был заключен 19 октября, ее поставка должна быть организована до 4 ноября 2021 года.

Причина покупки сирены и цель ее использования не указываются.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ объявила тендер о покупке наборов стаканов для виски за 50 тысяч гривен. Получить их спецслужба планирует уже в начале ноября. Кроме того, СБУ желает за почти шесть тысяч гривен купить 30 чашек с металлической ручкой.

Также мы писали, что госкомпания "Укрспецэкспорт", которая занимается экспортом и импортом военной продукции и услуг, планировала отпраздновать 25-летие за 2 миллиона гривен. Отметить его хотели в элитном столичном ресторане.