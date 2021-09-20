Госкомпания "Укрспецэкспорт", которая занимается экспортом и импортом военной продукции и услуг, планирует отпраздновать 25-летие за 2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует тендер, размещенный на сайте ProZorro.

Информацию о проведении закупки услуг по ресторанному обслуживанию компания опубликовала 13 сентября. Договор с обществом с ограниченной ответственностью "Риджент хилл" подписали еще 3 сентября. Организовать и провести мероприятие за собственные средства, судя по документу, планируют 8-9 октября.

При этом "Укрспецэкспорт" 9 октября 1996 года - это дата основания компании, то есть 9 октября 2021-го она будет отмечать 25-летие.

ООО "Риджент Хилл" управляет расположенным в Печерском районе Киева рестораном Regent Hill.

Напомним, недавно СБУ объявила тендер о покупке наборов стаканов для виски за 50 тысяч гривен. На них должны быть изображены эмблемы и здание СБУ. Также ведомство хочет приобрести 30 чашек с металлической ручкой, на них потрятят 6 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" заплатит за поиск нового руководства почти 4 млн гривен.