Народный депутат Роман Соха, который вышел из фракции "Слуга народа" считает, что его примеру могут последовать еще более десяти народных избранников-мажоритарщиков.

Об этом Соха рассказал LB.ua.

"Я вижу эти настроения, я вижу, что их достаточно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка (нардепов выйдут из фракции "Слуга народа" - Ред.)", – сказал он.

Нардеп рассказал, лично общался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще прошлым летом, но все же пытался через руководство фракции донести до главы государства свое несогласие с политикой власти.

"Всю эту информацию мы пытались донести через руководство фракции, через руководство заместителей фракции, они все знают наши настроения. Реакции никакой не было", – рассказал Соха.

По словам нардепа, свое будущее он видит вместе с МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – резюмировал Соха.

Напомним, Соха входит в межфракционное депутатское объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова "Разумная политика". 30 ноября нардеп объявил о выходе из "Слуг народа".

Также сообщалось, что Соха заявил о том, что в фракции присутствуют "двойные стандарты", а также внедряется "институт смотрящих".