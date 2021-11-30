Мажоритарщик и член недавно созданного межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" Роман Соха прокомментировал "Стране" свой выход из "Слуги народа", заявив о том, что в фракции присутствуют "двойные стандарты", а также внедряется "институт смотрящих".

Об этом он рассказал корреспонденту "Страны".

Соха раскритиковал президента Владимира Зеленского за невыполненные обещания и заявил, что главная претензия - это внедрение командой главы государства института "смотрящих" за регионами, к которым отправляют депутатов решать вопросы. В том числе и по Запорожью.

"Все эти вопросы мы поднимали и ранее, но нас никто не слышал. Поэтому, мной было принято решение - выйти из этой фракции", - сказал Соха.

Также он сообщил, что будет работать в рамках МФО "Розумна политика".

В свою очередь экс-спикер парламента и руководитель "Розумной политики" Дмитрий Разумков заявил, что Роман Соха всегда выступал против тех кадровых назначений, которые не соответствуют предвыборным обещаниям.

"Когда людей не слышат, они начинают действовать. Сегодня он вышел из фракции, не соглашаясь с тем, что происходит в Офисе президента и насколько те принципы, с которыми мы шли в 2019 году отличаются от того, что есть на самом деле. Фактически это предательство обещаний", - сказал Разумков.

На вопрос о том, правда ли, что завтра ещё депутаты-мажоритарщики собираются покинуть ряды фракции Слуга "народа", экс-спикер ответил: "Ещё не слышал, завтра посмотрим, увидим".

Напомним, 16 ноября вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" во главе с экс-председателем парламента Дмитрием Разумковым.

Кроме того, на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 26 ноября Дмитрий Разумков подтвердил, что примет участие в следующих выборах президента. "Я реализую все амбиции, которые будут, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не вышло сделать в 2019 году, будем делать дальше", - заявил Разумков.

Между тем, "Страна" анализировала, почему Разумков побеждает Зеленского во втором туре, и что влияет на рост и падение рейтинга потенциальных оппонентов.