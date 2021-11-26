На ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 26 ноября бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что примет участие в следующих выборах президента.

Журналист программы поинтересовался у нардепа по поводу его президентских амбиций.

"Я реализую все амбиции, которые будут, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не вышло сделать в 2019 году, будем делать дальше", - ответил Разумков.

Он добавил, что принимал участие во всех выборах, примет и в следующих.

Вообще в ток-шоу много обсуждали заявления Владимира Зеленского о госперевороте, в который "пытаются вовлечь Ахметова". Все выступающие раскритиковали президента: экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер Арсений Яценюк, журналист Дмитрий Гордон и Разумков.

Все в той или иной форме признались, что им стыдно за такого президента.

А Аваков сказал, что из-за заявлений Зеленского украинские компании (причем не только Ахметова) потеряли огромные деньги на мировых рынках. Также он подвел к мысли, что в нынешних условиях Зеленский неадекватен занимаемой должности.

Напомним, 7 октября Рада сняла Разумкова с должности председателя парламента.

А месяц спустя Разумков объявил о создании своего объединения в Раде под названием "Разумная политка".