Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрей Мотовиловец предложил парламенту исключить внефракционных депутатов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер (оба ранее - "Слуга народа") из их профильных парламентских комитетов.

Об этом свидетельствует проект постановления № 6310.

Им предлагается отозвать Артема Дмитрука с должности члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а Людмилу Буймистер - с должности члена комитета по вопросам экономического развития.

В пояснительной записке также говорится, что оба депутата получили свои кресла по квоте фракции "Слуга народа", так как на тот момент были ее членами.

В связи с исключением их из фракции Андрей Мотовиловец предлагает лишить их соответствующих должностей в Раде.

Законом "О комитетах Верховной Рады Украины" определено, что избрание депутатов в состав комитетов осуществляется на основе предложений депутатских фракций с учетом принципа пропорционального представительства в комитетах депутатских фракций в соответствии с принципом квот согласно Регламенту.

В то же время Регламент не предусматривает квоты пропорционального представительства внефракционных народных депутатов Украины в комитетах Верховной Рады Украины.

Кроме того, экс-спикер Дмитрий Разумков заявил о намерениях создать новое межфракционное объединение (МФО) в Верховной Раде, которое будет называться "Розумна політика", туда войдут Дмитрук, Мокан, Буймистер и еще 22 человека.

Напомним, 15 ноября стало известно, что на заседании фракции "Слуга Народа" решили инициировать процедуру исключения одесского нардепа Артема Дмитрука из своего состава. Позже, 16 ноября, стало известно, что фракция "слуг" официально избавилась от нардепа из Одессы.

Ранее, 19 октября, народного депутата Людмилу Буймистер, которая единственная среди "слуг народа" голосовала против закона об олигархах, исключили из фракции.

16 ноября вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" во главе с экс-председателем парламента Дмитрием Разумковым. В МФО, в частности, вошли Людмила Буймистер и Артем Дмитрук.