Обещанную президентом Владимиром Зеленский тысячу гривен для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев не будут выдавать наличными, поскольку существует риск вывода их из экономики, что может стимулировать рост инфляции. Об этом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом".

Он напомнил, что деньги можно будет потратить через приложение "Дия". При этом сейчас прорабатываются способы, которыми эти деньги смогут получать украинцы, не имеющие приложения или смартфона.

"Вот как оппозиция говорит - дайте живыми деньгами... Но, когда ты даешь живые деньги, то есть оборотная сторона медали... Если ты будешь раздавать живыми деньгами... то можешь стимулировать инфляцию, я имею в виду, что деньги могут уйти из украинской экономики, например, на импорт", - пояснил Устенко.

Также он добавил, что выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они будут потрачены.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1 000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении изменения в государственный бюджет для выплаты тысячи гривен украинцам.

Сегодня стало известно, что "Вовину тысячу" назовут "єПідтримка", на нее можно будет накупить книг. По словам министра экономики Юлии Свириденко, программа стартует с 19 декабря. Для выплат планируют открыть сто центров поддержки.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Шмыгаль рассказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу".

Также мы сообщали, что на трату этих денег украинцам отведут четыре месяца - иначе средства заберут.