По состоянию на утро пятницы, 3 декабря, в Украине 43,8% взрослого населения вакцинировались от коронавируса как минимум одной дозой препарата, а более трети прошли полный курс иммунизации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

"Уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также добавили, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

С начала вакцинальной кампании в Украине привились 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общем в Украине сделали 25 159 558 прививок.

Ранее мы писали, до 9 декабря в Украине должны быть вакцинированы от ковида сотрудники трех сотен госпредприятий.

Также сообщали, что глава Минздрава Ляшко анонсировал начало ковид-вакцинации третьей дозой в Украине в начале 2022 года.