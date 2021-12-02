В "ЛНР" ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для семи категорий граждан
"Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" при "правительстве ЛНР" утвердила семь категорий и две группы граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Луганский инфоцентр со ссылкой на пресс-службу "правительства".
Обязательной вакцинации подлежат взрослые жители.
К приоритету первого уровня иммунизации отнесли:
- представителей отдельных профессий и должностей (сотрудников медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров);
- проживающих в учреждениях социального обслуживания;
- людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.
К приоритету второго уровня иммунизации отнесли:
- представителей отдельных профессий и должностей (работников учреждений транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу "ЛНР");
- лиц, работающих вахтовым методом;
- волонтеров;
- работников организаций сферы предоставления услуг.
Иммунизацию против коронавируса в "республике" будут проводить до 25 января 2022 года.
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