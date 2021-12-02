"Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" при "правительстве ЛНР" утвердила семь категорий и две группы граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Луганский инфоцентр со ссылкой на пресс-службу "правительства".

Обязательной вакцинации подлежат взрослые жители.

К приоритету первого уровня иммунизации отнесли:

представителей отдельных профессий и должностей (сотрудников медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров);

проживающих в учреждениях социального обслуживания;

людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету второго уровня иммунизации отнесли:

представителей отдельных профессий и должностей (работников учреждений транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу "ЛНР");

лиц, работающих вахтовым методом;

волонтеров;

работников организаций сферы предоставления услуг.

Иммунизацию против коронавируса в "республике" будут проводить до 25 января 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что до 9 декабря в Украине должны быть вакцинированы сотрудники трех сотен госпредприятий. Мы приводили полный их список.

Также мы рассказывали, что в Австрии за отказ от прививки будут штрафовать на сумму до 7200 евро.