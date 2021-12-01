Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости начать обсуждения касательно введения обязательной вакцинации от Covid-19 на фоне распространения штамма "Омикрон".

Об этом пишет The Gurdian.

На вопрос, поддержала ли она правительство Греции, которое ввело ежемесячный штраф в размере 100 евро (более 3000 гривен) для людей 60 лет и старше, которые не сделали прививку, фон дер Ляйен заявила, что распространение коронавируса и отсутствие вакцинации в некоторых странах ЕС означает, что введение обязательной вакцинации должно быть предложено в качестве ответной меры.

"Если посмотреть на цифры, у нас сейчас вакцинировано 77% взрослого населения Европейского Союза, а если взять все население, то это 66%. А это означает, что треть населения Европы не вакцинирована. Это 150 миллионов человек. Это много, и не каждый может быть вакцинирован - например, дети или люди с особыми заболеваниями, однако подавляющее большинство может, и поэтому я думаю, что уместно вести эту дискуссию сейчас", - сказала президент ЕК.

Она добавила, что вопрос введения обязательной иммунизации от коронавируса в Европейском Союзе требует обсуждения и общего подхода.

Напомним, штамм "Омикрон" - самый жестокий из известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Он более заразный, чем "Дельта", имеет 32 мутации, устойчив к вакцинам. Первые десятки заражений произошли в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге. "Страна" публиковала главную информацию о новом штамме: какие опасения он вызывает и как с ним начали бороться в мире.

Ранее, как мы сообщали, новый канцлер Германии заявил, что проголосует за обязательную вакцинацию.

Также мы писали, что в ВОЗ предложили европейским странам задуматься о введении обязательной вакцинации.