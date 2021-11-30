Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.

Об этом сообщает издание "Bild" со ссылкой на слова Шольца в ходе встречи властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель во вторник, 30 ноября.

Олаф Шольц пояснил, что, как член Бундестага (парламента ФРГ), он согласится с подобным предложением.

По данным "Bild", другие главы федеральных земель, в которых премьер-министрами являются члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), должны поддержать введение обязательной вакцинации против коронавируса.

Однако, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выразил обеспокоенность в связи с принятием такого рода мер.

Ранее "Страна" сообщала, что исполнительный директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер считает, что европейским странам необходимо задуматься о введении обязательной вакцинации от Covid-19. По его мнению, это поможет противостоять распространяющейся волне инфекции.

Также мы писали, что проведенный институтом INSA социологический опрос показал, что большая часть жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от Covid-19. В настоящее время в Германии полностью завершили вакцинацию почти 68% населения.