Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что власти королевства не собираются вводить обязательную вакцинацию населения против COVID-19. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление министра.

"Это должен быть собственный выбор", - заявил Джавад, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Британия пойти по пути обязательной вакцинации населения от COVID-19.

Всего в Британии за время пандемии выявили более 9,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 143,8 тыс. человек.

Ранее, 19 ноября, мы писали о том, что Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию с 1 февраля. Об этом заявил федеральный канцлер Александр Шалленберг, передает Kronen-Zeitung.

Кроме того, после объявления Австрии об обязательной вакцинации всего населения политики из партий, которые ведут коалиционные переговоры в Германии, выступили против такой идеи.

Также читайте нашу статью о том, что происходит в Австрии после решения властей ввести обязательную вакцинацию. В частности, этот шаг уже вызвал массовые протесты в стране.

Отметим и то, что с понедельника в Австрии наступает новый локдаун.