Угур Шахин, глава биотехнологической компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer разработала одну из самых популярных ковид-вакцин, сообщил, что ревакцинироваться от коронавируса, скорее всего, нужно будет каждый год.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

"Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что защита будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе", — сказал он.

Также глава BioNTech отметил, что в настоящее время еще нет данных о том, нужна ли четвертая прививка и когда ее нужно делать.

"Недавно опубликованные данные нашего исследования показывают, что защита держится на очень высоком уровне на протяжении до девяти месяцев, так что у вакцинированных заболевание редко протекает в тяжелой форме, и их редко госпитализируют", – уточнил Шахин. Затем добавил, что вакцинированные пациенты, попадающие в больницы, – зачастую пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, что гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла также ранее предположил, что людям и дальше придется ежегодно делать бустерную прививку от коронавируса. По его словам, третья доза дает высокий уровень защиты от Covid-19, однако он, вероятно, будет снижаться.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине начнут колоть бустерную дозу вакцин от коронавируса. Это стало известно по результатам заседания национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, где они рассматривали вопрос о введении дополнительной, так называемой "бустерной" дозы". В Украине ее рекомендуют для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом.

Также "Страна" сообщала, о том, что за прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине подтвердились 10 635 новых случаев заражения коронавирусом. Вчера показатель находился на уровне 18 250 человек, то есть уменьшение составило почти 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.