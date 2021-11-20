После того, как Австрия объявила об обязательной вакцинации всего населения политики из партий, которые ведут коалиционные переговоры в Германии, выступили против такой идеи.

Об этом пишет Spiegel.

"Этого не будет", - заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Гайко Маас (член СДПГ, участвующая в коалиционных переговорах) в ответ на вопрос о принудительной вакцинации.

"Потому что мы не считаем это нужным, потому что тоже считаем это сложным с конституционной точки зрения. Для определенных профессиональных групп будет обязательна вакцинация, и я считаю, что это правильно", - пояснил он.

Член Свободной демократической партии Кристин Ашенберг-Дугнус уверена, что обязательная вакцинация никому не поможет.

"Проведение всеобщей обязательной вакцинации как угроза никому не поможет", - говорит она.

По ее мнению, территории с высокими показателями заражения коронавирусом должны быть сосредоточены на расширении программы вакцинации.

В то же время Маркус Зедер, премьер-министр Баварии и руководитель ХСС, в пятницу высказался за всеобщее требование вакцинации.

"Я считаю, что, в конце концов, нам не удастся избежать обязательной вакцинации", – сказал он.

Ранее мы также писали о том, что с понедельника в Австрии вводят локдаун для непривитых. Им разрешат выходить из дома в исключительных случаях.

Кроме этого, в Латвии административный районный суд отверг иск чиновницы Министерства благосостояния Сандры Руцкой, которая пожаловалась на введение обязательной вакцинации.