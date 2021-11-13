В Латвии административный районный суд отверг иск чиновницы Министерства благосостояния Сандры Руцкой, которая пожаловалась на введение обязательной вакцинации.

Об этом сообщает "Delfi-Латвия".

Это первый иск по поводу обязательной вакцинации от Covid-19, рассмотренный в латвийских судах.

В ходе рассмотрения иска суд признал, что обязанность привиться ограничивает права лица на частную жизнь, свободный выбор профессии и рабочего места в соответствии со своей квалификацией и способностями. Однако, оценивая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что обязанность вакцинироваться соответствует закону и имеет под собой легитимную цель.

В суде пришли к выводу, что польза, которую получает общество от обязательной вакцинации больше, чем урон, нанесенный нарушением прав человека.

Истцы пытались подвергнуть сомнению данные Центра профилактики и контроля заболеваний об эффективности вакцин, однако суд указал, что при оценке обстоятельств дела руководствовался в том числе множеством научных публикаций.

Также суд не принял во внимание беспокойство истцов насчет безопасности вакцин, так как истцы руководствовались общими сомнениями, не указав ни на одно нарушение, допущенное при выдаче разрешения на продажу вакцин.

В суде сообщили, что безопасность вакцин постоянно контролируется, а у жителей есть возможность получить медотвод, если у них есть объективная, связанная со здоровьем причина отложить вакцинацию.

Ранее "Страна" информировала, что в Украине миллион человек уверены, что вакцина сделает их мутантами. Согласно исследованию, 20% от числа купивших сертификаты и 10% в целом от числа антивакцинаторов, а это около миллиона человек, боятся мутаций в случае вакцинации.

Также мы писали, что в Латвии Сейм принял поправки в законодательство, согласно которым за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от коронавируса людям будут выплачивать компенсации.