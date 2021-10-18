Правительство Латвии вводит из-за роста заболеваемости локдаун, который вступит в силу 20 октября и продлится четыре недели до 15 ноября.

Об этом сообщает министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс в Twitter в понедельник, 18 октября.

Во время локдауна в Латвии:

Будут закрыты все магазины, кроме продовольственных.

С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час.

После осенних каникул школьники уйдут на удаленную учебу.

Будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия, включая посещения кинотеатров, театров, концертов.

Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости коронавирусом. В период с 11 по 17 октября количество зафиксированных в Латвии случаев заболеваемости Covid-19 выросло на 48,8%. Количество пациентов с тяжелым течением болезни выросло до 62,8%. Кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости в Европе на 100 000 населения увеличился с 160,6 до 166,1. В Латвии за неделю этот показатель вырос с 580,9 до 864,4.

Минздрав Латвии призвал немедленно ввести локдаун. Источник: Twitter/Даниэль Павлютс

Ранее "Страна" информировала, что президент Латвии Эгил Левитс, который одним из первых людей в своей стране завершил вакцинацию, заболел коронавирусной инфекцией. Вернувшись из командировки в Швецию, глава страны сдал экспресс-тест на COVID-19 и получил положительный результат.

Также мы писали, что Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения. Начиная с 18 сентября в страну смогут въезжать украинцы только при наличии ковид -сертификата.