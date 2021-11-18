В Министерстве здравоохранения планируют применить санкции к врачам, у которых низкие показатели вакцинации от коронавируса, а злостных противников прививок могут и вовсе уволить.

Об этом со ссылкой на главного санврача Украины Игоря Кузина сообщает Тelegram-канал ведомства "Коронавирус в регионах".

По мнению главного санитарного врача Украины Кузина, одна из причин низких показателей вакцинации от коронавируса может быть в том, что сам медик открыто выступает против прививок.

"Это означает, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", - сказал он.

Минздрав планирует провести просветительскую работу с врачами о пользе вакцин. А к тем медикам, которые являются противниками вакцинации, могут применить санкции - расторжение контракта НСЗУ из-за нарушения ими порядка предоставления первичной медицинской помощи.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, в подарок 1000 гривен.

Также сообщалось, что 1000 гривен не будут выдавать привитым украинцам на руки, их будут получать в виде сертификатов или ваучеров на услуги.