Украина готовится к запуску производства вакцины от коронавируса. По крайней мере так считает правительство, которое сегодня на своем заседании хочет принять постановление на этот счет.

Как говорится в пояснительной записке, из-за больших потребностей в вакцинах во всем мире возможны перебои с поставками. Поэтому возникла необходимость запуска отечественного производства вакцин и увеличение объема производства и номенклатуры противомикробных и антибактериальных препаратов.

Якобы ведущие украинские фармацевты (какие именно - не указано) готовы вложиться в новые мощности по производству вакцин и лекарств от ковида. А государство в свою очередь, взяло на себя создание условий для организации производства.

Для этого перечень товаров, которые ввозятся в Украину без НДС, дополнили новым разделом - оборудование для производства вакцин и лекарственных средств от коронавируса.

Чем в итоге закончится новый проект по вакцинам - пока большой вопрос. Ведь в свое время у Зеленского уже анонсировали разработку украинской вакцины от ковида. Но никаких вакцин так и не появилось. Правда, в этот раз не говорится, что это будет уникальная украинская вакцина. То есть, вполне возможно, что договариваются о размещении производства вакцин других мировых производителей.

Известно, например, о планах производства китайской вакцины "Короновак" в Харькове.

Детальнее о попытках власти читать собственную вакцину от коронавируса читайте здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Минздрава, около 600 тысяч украинцев не дошли за второй дозой Covid-вакцины.

Также мы сообщали, что "Вовину тысячу" за вакцинацию будут выплачивать на спецкарту, на использование дадут 4 месяца.