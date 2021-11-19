Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию с 1 февраля. Об этом заявил федеральный канцлер Александр Шалленберг, передает Kronen-Zeitung.

"Устойчивое повышение вакцинации - единственный выход из этого порочного круга. Вирус не уходит, он остается. Мы должны этому научиться, и мы должны научиться с этим справляться. Вакцинация - это наш выходной билет", - заявил Шалленберг.

По его словам, долгое время существовал "политический консенсус в отношении того, что мы не хотим, чтобы вакцинация была обязательной, и я также полагал, что людей следует убеждать делать вакцинацию - для их защиты, для защиты своих близких, но также и для защиты общества". Также канцлер добавил, что в Австрии "слишком много политических сил, неубедительных противников вакцинации и фейковых новостей", которые подстрекают многих к отказу от вакцинации.

Напомним, с понедельника в Австрии вводят локдаун для непривитых. Им разрешат выходить из дома в исключительных случаях.

Ранее "Страна" писала о том, что в Словакии с 22 ноября также введут локдаун для невакцинированных и тех, кто не болел коронавирусом.